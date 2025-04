Un entrevistat d'Ana Rosa Quintana carrega contra ella i el seu programa en directe

Moment d'alta tensió aquest dimarts al programa d'Ana Rosa Quintana de Telecinco. En una cobertura especial per abordar els dies posteriors a la mort del papa Francesc, la presentadora espanyola va dedicar tot l'espai a parlar amb diversos experts, fer connexions en directe amb el Vaticà o conversa amb persones que eren pròximes amb el Pontífex. Cap al final d'El programa de Ana Rosa va aparèixer per videotrucada el periodista xilè Juan Carlos Cruz, persona del cercle de confiança de Bergoglio.

Cruz, qui va ser víctima d'abusos del sacerdot Fernando Karadima (confessor del dictador Augusto Pinochet), va forjar una relació amb el papa Francesc després que el Sant Pare trenqués la protecció del Vaticà cap a la figura de Karadima i els agressors catòlics de Xile. En aquestes circumstàncies, el periodista entrava al programa per parlar sobre Bergoglio, però just en el moment de connectar en directe, en pantalla apareixia una rotulació que el va indignar: "L'amic gai del papa Francesc".

Esto acaba de pasar en el programa de Ana Rosa. Invitan a Juan Carlos Cruz, víctima de abusos de Fernando Karadima, protegido por el Vaticano hasta Francisco y delator de secretos confesionales a Pinochet.

Lo titulan como "El amigo gay del Papa Francisco" pic.twitter.com/2pfWjlpaoI — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 22, 2025

La seva reacció va ser immediata. "Que lleig el titular aquest", li va etzibar a Ana Rosa Quintana, abans d'iniciar la conversa per la qual li havien trucat. "On posa això, perdona'm?" deia sorpresa la presentadora de 69 anys, que semblava escodrinyar els monitors que tenia a l'estudi. En pocs segons ha vist el càiron televisiu i ha demanat als seus companys, de manera implícita, que el traguessin: "Ah, bé, per favor...". La realització ha aconseguit fer-lo desaparèixer i Quintana sentenciava l'assumpte amb un "gràcies".

A partir d'aquells instants, el programa només el va adjectivar com a "amic del Papa" i Cruz va aconseguir explicar la relació d'amistat que compartia amb Bergoglio. El visitava un parell de vegades al mes al Vaticà i va aconseguir ajudar-lo en diverses qüestions des de l'any 2018, quan es van conèixer arran del cas d'abusos.