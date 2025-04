Chicote admet com va viure que Broncano i Lalachus el cridessin durant les campanades: «No dic res...»

La retransmissió de La 1 de les campanades de Cap d'Any és un dels esdeveniments més esperats. Però la benvinguda al 2025 va ser encara més especial per a la televisió pública de l'estat espanyol. David Broncano, presentador de La Revuelta, i la col·laboradora del programa, la còmica Lalachus, van ser els encarregats de donar pas al nou any. En aquella aplaudida retransmissió, tots dos van protagonitzar diversos moments per a la història de la televisió. Un d'ells, el de l'estampeta de la vaqueta de Grand Prix, gairebé els envia als tribunals.

Lluny d'altres polèmiques, Broncano i Lalachus també van protagonitzar un gran crossover entre televisions. Totes les cadenes espanyoles se situen a la cèntrica plaça del Sol de Madrid, davant l'edifici de la Comunitat de Madrid on se situa el gran rellotge que els canals utilitzen per donar pas al nou any. Fan servir els balcons dels edificis que rodegen l'esplanada i així tenen un gran tir de càmera. Doncs en un d'aquests moments, tots dos van identificar que es trobaven al costat dels presentadors de les campanades de La Sexta, els ja clàssics Alberto Chicote i Cristina Pedroche. I van decidir fer televisió disruptiva.

Amb un megafon, van trencar tots els protocols i van decidir saludar-los. Entre acudits i un directe molt informal, amè i natural, Broncano va voler teixir ponts a la seva manera. "Això està lletgíssim. Bé, no està lletgíssim perquè estem de bon rotllo. Sé que, per una banda, és una mica lleig, perquè és distreure'ls, però això és graciós", va dir mentre agafava el megàfon i, a crits, aconseguia que Chicote i Pedroche els saludessin. Doncs ara, gairebé quatre mesos després, el cuiner ha decidit sortir al pas de l'anècdota.

A Chicote, poca gràcia

A través del pòdcast Vaya Vaina, el famós presentador de programes com Pesadilla en la cocina o Batalla de restaurantes va explicar com el va sorprendre tot plegat i, realment, com no s'ho va agafar amb gaire humor. "Quan faig les campanades sempre tinc molt present que a l'altra banda de la tele hi ha sis milions i escaig de persones que ens han triat per veure'ns i que vol que tot surti bé. Jo no ho puc trencar perquè hi ha algú que ens està donant veus des de l'altre balcó. Jo estic amb el meu públic", ha assegurat, categòric.

Cal recordar que Broncano i Lalachus van destronar Chicote i Pedroche després de sis anys de lideratge absolut en les audiències televisives. El xef va seguir així la seva explicació: "Cadascú fa el que vol, aquí no dic res. Nosaltres en el moment en què vam anar a una publicitat, en aquell moment que sé que no estic en directe i no estic amb el meu públic, salutació, bona nit i aquí pau, i després glòria", ha sentenciat, deixant anar una de les seves expressions de frases fetes espanyoles.