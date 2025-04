TV3 aguanta l'ascens d'Antena 3 pel final de la Setmana Santa gràcies als informatius i a «El mal invisible»

TV3 manté el lideratge i aguanta l'ascens d'Antena 3 en la graella televisiva catalana. Segons les dades d'audiència d'aquest dilluns 21 d'abril, els informatius de la pública de Catalunya són un dels màxims responsables d'aquest resultat. La jornada d'ahir, marcada per la mort del papa Francesc, ha capgirat diverses situacions del panorama televisiu català. En primer lloc, Antena 3 ha col·locat més programes en el top 10 dels espais més vistos de la jornada que TV3. Però la CCMA lidera i amb escreix. Els Telenotícies (Vespre 455.000 i 22,5%; Migdia 322.000 i 25,5) marquen una jornada en què l'audiència del país també es va centrar a informar-se sobre la situació al Vaticà.

Destaquen les audiències dels informatius d'Atresmedia a la nit, amb 153.000 espectadors i un 7,6% de quota; els de La Sexta, amb 145.000 persones i un 9,5% de share; i el Telediario del migdia de La 1, amb 142.000 espectadors i un 11,5% de quota. Ara bé, l'especial de TV3 per abordar la mort del papa Francesc (138.000 i 11,4%) ha superat en audiència alguns informatius, com els de Telecinco o el nocturn de La 1. Això, segons les dades totals de la mitjana d'audiència marcada.

Anoche fuimos el PROGRAMA MÁS VISTO con 4.452.000 espectadores y una invitada de lujo: Lola Indigo ¡GRACIAS! ❤️ #audiencias #LolaIndigoEH pic.twitter.com/7SYQvt5CJk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 22, 2025

Un dels elements més destacats ha estat El Hormiguero, amb Lola Índigo, que ha fet un bon registre a Catalunya. El programa de Pablo Motos es col·loca com el cinquè espai més vist del 22 d'abril, amb 157.000 espectadors i un 8,2% de quota de pantalla. Ara bé, per sobre, com el quart programa amb més espectadors, va ser el Pasapalabra. El concurs espanyol registra 185.000 persones i un 11,4% de share. Ara bé, cap d'aquests dos espais va poder superar la ficció de TV3.

La ficció de TV3, líder

El nou episodi d'El mal invisible, la nova sèrie de TV3 que aborda el cas d'un assassí en sèrie a Barcelona durant el confinament per la pandèmia de Covid, ha tornat a ser un èxit d'audiència. Les dades són clares: 258.000 espectadors i un 15,5% de quota de pantalla.

La ficció, protagonitzada per David Verdaguer i Àngela Cervantes, encara la recta final de la seva trama. Ara per ara, tothom que no hagi pogut veure en obert els sis capítols que ja han emès, els pot trobar a la plataforma 3Cat en aquest enllaç.