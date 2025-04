Catalunya apareix en la nova sèrie d'«Star Wars»: Montserrat és un escenari d'«Andor»

És una de les millors sèries de l'actualitat i la nostra crítica, la Marta Ferrer, ho corrobora. Andor estrena segona temporada aquest Sant Jordi després d'una estrena estel·lar el 2022. La producció de Disney, que es pot veure ja a la plataforma Disney Plus, és una nova entrega de l'univers d'Star Wars que des de fa més de mig segle abraça centenars de milions de fans arreu del planeta. I no és cap xifra exagerada.

Ambientada cinc anys abans dels esdeveniments que vam veure al film aplaudidíssim de Rogue One, la trama guia l'espectador en el viatge de Cassian Andor just abans de participar en el complot per robar tota la informació sobre l'Estrella de la Mort.

L'univers de la saga, per molt espacial o extraterrestre que pugui semblar, s'ha rodat en diversos indrets de la Terra. Un dels escenaris és Catalunya i un dels indrets més especials de tot el país: Montserrat. La muntanya forma part del planeta Chandrila, un dels punts clau de la narració d'aquesta nova temporada.

La producció de la sèrie no ha tapat, ni de bon tros, l'indret sagrat per als catalans: es veu perfectament durant un dels episodis com apareix Montserrat al fons. Els països catalans també han estat protagonistes, amb diverses localitzacions de la sèrie situades a València o a Xàtiva.