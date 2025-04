No és una broma: Hollywood exigirà veure totes les pel·lícules nominades abans de votar als Oscars

Hollywood celebrarà el 2026 la 98a edició dels premis Oscars. Per a molts són uns premis carregats de política. Per a altres, només una extensió de la indústria nord-americana que fins fa poques dècades no havia mirat arreu del món per reconèixer el cinema de tot el planeta. Però en definitiva, els Oscars són els guardons cinematogràfics amb més prestigi mundial. I ara, una nova norma ha trasbalsat la premsa del setè art i la legió de milions de fans.

L'Acadèmia de Hollywood va publicar aquest dilluns la normativa per a la nova edició dels guardons, que se celebraran el futur 15 de març de 2026, amb un afegitó: exigiran que es vegin totes les produccions nominades (pel·lícules, documentals i curtmetratges) abans d'emetre cap mena de vot.

Això certifica el que era un fet consumat. Les persones que formen part de la institució (coneguda com a Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques) són membres de la indústria: intèrprets, cineastes, productors, tècnics, guionistes, escriptors... No hi entra qualsevol. Però fins ara no calia haver vist de manera obligatòria totes les produccions per tal d'emetre el vot. Això ha suposat xocs notoris i mediàtics entre la premsa especialitzada o els espectadors amb els acadèmics.

Pel·lícules nominades que trenquen la narrativa global (el darrer exemple, Emilia Pérez, amb 13 nominacions, qui va superar les 11 opcions a estatueta de produccions com The Godfather o Ben-Hur) o casos flagrants de publicitat, com Shakespeare in Love aconseguint premis gràcies a la tasca de màrqueting de Harvey Weinstein.

"Com a part d'un canvi de procediment, els membres de l'Acadèmia ara han de veure totes les pel·lícules nominades a cada categoria per poder votar a la ronda final dels premis Oscar", han explicat des de l'Acadèmia de Hollywood a través d'un comunicat. No és l'única norma que han incorporat en aquesta 96a edició.

La irrupció de la Intel·ligència Artificial ha provocat grans estralls en la indústria cinematogràfica. Hollywood es va rebel·lar contra aquesta eina i contra les grans corporacions, que volien incorporar-la a les seves produccions, amenaçant així centenars de llocs de feina per part de professionals. És per això, que els Oscars han assegurat que fer-ne ús "ni beneficia ni perjudica". És a dir, no es posicionen en negatiu contra l'ús de la IA. "L'Acadèmia i cadascuna de les seccions avaluaran l'èxit, considerant fins a quin punt una persona va estar al centre de l'autoria creativa en triar la pel·lícula premiada", han determinat.

En un darrer terme, han volgut esmenar el seu silenci per la detenció de Hamdan Ballal, un dels directors del documental No Other Land, qui va guanyar l'Oscar en aquesta categoria, o per les crítiques contra Mohammad Rasoulof, refugiat iranià i director del film nominat el 2024, The Seed of the Sacred Fig.

Ballal, qui va ser atacat per un conjunt de colons israelians, va ser retingut en un calabós per forces armades hebrees i alliberat l'endemà. Ara, Hollywood ha actualitzat els requisits d'elegibilitat per tal de poder incloure cineastes "amb estatus de refugiat o asil".