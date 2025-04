«El Barça juga a RAC1» celebrarà una gran festa pels 25 anys de transmissions a Barcelona

RAC1 segueix amb els actes de celebració del 25è aniversari de l'emissora. Ara és el torn d'un dels espais protagonistes d'aquest quart de segle: els esports, el Barça i les retransmissions de Joan Maria Pou. El Barça juga a RAC1 prepara una gran festa a El Molino de Barcelona amb tots els oients, en Pou i l'equip que ha fet possible escoltar els partits blaugranes (especialment les grans victòries) a través de les ones de la principal ràdio privada de Catalunya.

La festa serà el pròxim dijous 8 de maig a les 22:30h de la nit, en un dels espais més emblemàtics de la capital catalana. En aquest dia especial apareixeran tots els companys de la ràdio que participen en les transmissions i la majoria de les veus que han format part d'aquest quart de segle d'El Barça juga a RAC1.

Ara bé, des de la ràdio deixen clar que la festa no estarà desvinculada de l'actualitat. Serà just després de les semifinals de la Champions en les quals els de Hansi Flick s'enfronten a l'Inter de Milà per aconseguir un bitllet a la gran final de Múnic i se celebrarà a les portes d'un clàssic que pot sentenciar el campionat de Lliga.

Des de RAC1 també expliquen als oients i a tots aquells que vulguin formar part de la festa que han d'estar atents a les xarxes socials per saber com poden accedir a El Molino. També fan un sorteig a través d'un formulari al seu web per aconseguir una invitació doble.