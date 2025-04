Richard Gere, Premi d'Honor dels Premis Sant Jordi de Cinematografia RNE

Richard Gere rebrà el Premi d'Honor dels Premis Sant Jordi de Cinematografia RNE en una gala que se celebrarà el pròxim dimarts 29 d'abril al Teatre Lliure. El guardó reconeix l'actor i productor nord-americà - un dels intèrprets més reconeguts de Hollywood - que enguany és també un dels protagonistes del BCN Film Fest.

A la mostra presenta Wisdom of happiness, una exploració cinematogràfica del món més íntim del Dalai Lama, que als seus gairebé 90 anys, ofereix consells pràctics per encarar els desafiaments del segle XXI.

Nascut a Filadèlfia el 1949 va començar a treballar als anys 70, però no va ser fins a la dècada dels 80 quan va saltar realment a la fama gràcies a projectes com Days of Heaven o American Gigoló, la qual van seguir altres èxits com And Officer and a Gentleman, Pretty Woman o Cotton Club. També a Primal Fear, Brooklyn's Finest, First Knight o Arbitrage.

Al llarg de la seva carrera, ha rebut diversos reconeixements importants. Destaca especialment el Globus d'Or que va guanyar pel seu paper al musical Chicago, un dels treballs més celebrats de la seva filmografia. L’any 2007 va ser distingit amb el Premi Donostia al Festival de Sant Sebastià, i més recentment ha rebut el Goya Internacional a Granada, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la seva contribució al cinema mundial.