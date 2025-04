Programacions especials de Sant Jordi de TV3, RAC1 o Catalunya Ràdio: consulta horaris i protagonistes

Sant Jordi és una de les festivitats més importants de Catalunya. Probablement la més estimada per a la majoria de ciutadans: la majoria de ciutats i viles del país s'omplen de llibres, roses, gent passejant, activitats i esdeveniments a l'aire lliure. Barcelona, com a capital del país, és un dels punts neuràlgics i reuneix centenars de milers de persones als seus carrers.

En aquest espai, cadenes de televisió i ràdios preparen programacions especials per al 23 d'abril, amb cobertures obertes al públic i molts dels seus protagonistes repartits en escenaris. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), amb TV3 i Catalunya Ràdio, o les emissores com RAC1 o la Cadena Ser ja tenen preparades sorpreses en directe en diferents ubicacions de la ciutat de Barcelona.

Programació especial de TV3 i Catalunya Ràdio

La televisió pública farà un desplegament especial de diferents canals. En primer lloc, TV3 s'instal·larà a la plaça de Catalunya, on es realitzaran diversos programes en directe: Els matins, Tot es mou i La selva, com a continguts principals. També els serveis informatius, com el TN Migdia, o el Comarques, amb connexions arreu del territori.

Altres programes com l'Info K del SX3 o el Nervi, un dels espais culturals de la casa, han deixat gravats contingut especial que s'emetrà al vespre del 23 d'abril. I per acabar-ho d'adobar, el Ràndom oferirà "un xou" amb actuacions musicals des de Sant Joan Despí, on han participat un centenar de nens.

Per la seva banda, l'emissora pública del país traslladarà l'estudi al passeig de Gràcia, amb programes especials d'El matí de Catalunya Ràdio, el Que no surti d'aquí, el Catalunya migdia i La tarda de Catalunya Ràdio. Un altre dels espais icònics de la diada de Sant Jordi, l'antiga Fàbrica Estrella Damn, comptarà amb una programació especial d'iCat des de les dotze del migdia fins a les nou del vespre.

Programació especial de RAC1

Com cada any, l'emissora del Grup Godó celebra el 23 d'abril al Palau Robert de Barcelona, amb les principals veus de la cadena en un mateix escenari. Des de les 8 del matí i fins a les 8 del vespre, es podran veure en directe els espais més seguits de la cadena: El món a RAC1 amb Jordi Basté, La Competència amb els Òscars, el Vostè Primer amb Marc Giró, Els Teloners amb Marc Bala, Guillem Estadella i Mar Arans, i el Versió RAC1 amb Toni Clapés.

Enguany, la cadena també suma un altre programa al contingut especial: el No ho sé de RAC1, des de l'edifici de l'Avinguda Diagonal 477, obrirà els estudis de la cadena al públic perquè visitin el programa i els espais des d'on es fa el contingut de la ràdio.

Programació especial de la Cadena Ser

El carrer Casp tornarà a ser el punt central de les emissions de Ràdio Barcelona i Ser Catalunya, amb un gran escenari que tallarà el carrer i oferirà diferents continguts. Primer, l'Aquí Catalunya, amb Pablo Tallón, que comptarà amb Toni Cruanyes, José Luis Sastre, Mara Torres, Clara Tiscar, Carles Tamayo, Rosa Badia o Danae Boronat entre els seus convidats. Els Amics de les Arts hi posaran la nota musical.

El Què t'hi jugues! de Sique Rodríguez i Lluís Flaquer també farà contingut especial per a Sant Jordi, amb el Barça-Mallorca com a plat fort. El programa Un libro, una hora es farà des de Barcelona aquest Sant Jordi, a l'estudi Toresky de Ràdio Barcelona. El públic podrà entrar i participar-hi.