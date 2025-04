El «Tot es mou» acomiada el programa especial de Sant Jordi entre figures humanes i una Melero exultant

La programació especial de 3Cat per a Sant Jordi aglutina centenars de persones en els seus escenaris centrals de Barcelona. Programes com Els matins, El matí de Catalunya Ràdio o el Que no surti d'aquí han aconseguit congregar amants televisius, curiosos, oients i espectadors en cobertures especials per una de les diades més especials per als catalans. Un dels més estimats per al públic, el Tot es mou amb Helena Garcia Melero al capdavant, no s'ha volgut perdre la festa des del punt central de la capital catalana i ha realitzat un gran programa en directe davant les persones que fullejaven llibres, compraven roses o passejaven per la ciutat.

El programa, que ha realitzat diverses connexions per punt del territori per veure com vivien Sant Jordi durant el matí, ha tingut diversos convidats per parlar dels seus llibres, sobre l'actualitat literària o per conèixer una mica més els escriptors i escriptores del moment. També hi ha hagut actuacions musicals, com la d'Al·lèrgiques al pol·len, o moments per a la cuina amb Carme Ruscalleda, qui ha realitzat una melmelada de pètals comestible davant de tothom.

📺 El «Tot es mou» acomiada el programa especial de Sant Jordi entre figures humanes i una Melero exultanthttps://t.co/9S3TL4Jpcl pic.twitter.com/uXqjpvTciH — El Món de la Tele (@mondelatele) April 23, 2025

Ara bé, un dels moments més especials ha estat quan han acomiadat el programa. Melero, que fins i tot s'ha atrevit a ballar durant unes improvisacions de freestyle en català per part de rapers, ha convidat els Falcons de Barcelona, una colla creada fa més de vint anys que preserva certes tradicions catalanes i realitzen figures humanes.

La presentadora ha pogut parlar amb ells, entre somriures i una gran exultació per agrair a tothom que segueix el programa i s'ha apropat a veure'ls, i ha pogut convidar tothom a veure com realitzaven aquestes figures humanes entre ells. En el moment final, ha donat pas al Telenotícies Comarques amb una gran figura i la imatge corporativa del 3Cat per a Sant Jordi.