Aitana reivindica la diada de Sant Jordi entre els seus fans: «Trobo a faltar Barcelona»

Aitana Ocaña és una de les artistes catalanes més globals del moment. Les seves cançons són èxits arreu del planeta i la seva participació a les xarxes socials, al món de la moda o en el món de l'streaming (a Netflix va presentar un documental que va aixecar molta polseguera).

A través dels seus posts a Instagram no només fa promoció o mostra la seva vida quotidiana, sinó que també fa reflexions. I avui, 23 d'abril, ha volgut reivindicar els seus orígens, la seva adolescència i la seva família amb Sant Jordi. La jove de Sant Climent de Llobregat ha admès que "troba molt a faltar Barcelona" en un dia com aquest.

"Fa anys que no passejo per passeig de Gràcia un 23 d'abril, i no em puc permetre que l'any que ve torni a passar", ha promès als seus seguidors, amb gairebé una vintena de fotografies on les roses blaves (també algunes de vermelles) eren les protagonistes. Aitana ha mostrat imatges del seu passat, on se la veu comprant llibres a l'FNAC o passejant pels carrers cèntrics de la capital catalana amb les característiques roses ornamentades amb la senyera. L'artista ha reivindicat l'essència de la diada i la seva trobada amb la cultura.

"L'amor i la cultura s'abracen i tot s'omple de llibres, roses i històries boniques", ha explicat als seus fans, molts dels quals són de la resta de l'estat espanyol o de Llatinoamèrica. També ha volgut fer una mirada enrere, al seu passat, quan podia viure el Sant Jordi sense l'ofec de la fama. "De petita, en arribar de l'escola, el meu pare sempre m'esperava amb un llibre i una rosa blava", ha recordat, visiblement emocionada a través de les seves línies.

Aitana ha relatat els seus fans el motiu pel qual rep roses blaves del seu pare, però també quin significat té rebre una de vermella. La puresa, la història que hi ha d'origen, l'essència d'un dia com avui, recordar les teves persones estimades. La cantant es desfà en elogis i emocions per a la diada de Sant Jordi i sentencia en català: "Feliç Sant Jordi a tothom. Tant de bo avui algú us regali un llibre, una rosa… o un record bonic".